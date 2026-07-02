Пенсионеру из Нижневартовска дропер из Норильска вернет украденные мошенниками деньги

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Пенсионеру из Нижневартовска позвонили мошенники и представились сотрудниками Центрального Банка России. Они обманули пожилого югорчанина и убедили его перевести на указанные ими счет все его сбережения. Пенсионер отправил аферистам 295 тысяч рублей и только потом понял, что стал жертвой преступников.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, было установлено, что мошенники действительно обманули вартовчанина. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело, входе которого выяснилось, что деньги поступили на счет жителя Норильска, который предоставил свои данные карты преступникам. Таких людей называют дроперами. Прокуратура предъявила в Норильский городской суд Красноярского края исковое заявление о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения.

Суд иск удовлетворил. Деньги уже возвращены пенсионеру в полном объеме.

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