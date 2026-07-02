За 5 месяцев ХМАО посетили более 400 тысяч туристов

Фото: правительство Югры

За пять месяцев 2026 года Ханты-Мансийский автономный округ – Югру посетили более 400 тысяч путешественников. Округ становится центром внутреннего туризма, уверяет Депромышленности Югры.

Гостей привлекают аутентичные национальные маршруты. Например, стойбище Сопочиных, что расположено под Когалымом, пользуется огромным успехом не только у россиян, но даже и зарубежных туристов. Также путешественников манит промышленный туризм, путешествия на Приполярный Урал, этнографические программы, знакомство с культурой ханты и манси, современные туристические объекты и развитая инфраструктура.

Напомним, маршрут «Месторождение Югра», в 2026 году получил статус национального, а маршрут «По следам Красного дракона: пять стихий Югры» вошёл в десятку лучших в России.

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