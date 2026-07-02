Местами сильные дожди с грозами: погода в Югре 2 июля 2026 года

Фото: правительство Югры

В четверг, 2 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. По северной половине местами кратковременный дождь, по южной половине кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза. Непогода затронет Кондинский, Ханты-Мансийский, Нефтеюганский, Сургутский и Нижневартовский районы, а также города Урай, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Нижневартовск, Мегион и Лангепас. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов, местами до +30 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, дожди с грозами. Ветер восточный, северо-восточный 3-7 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +25 градусов, вечером +16 градусов.

В Сургуте переменная облачность, слабый дождь. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +25 градусов, вечером +19 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, дожди, грозы, к вечеру - переменная облачность и осадки прекратятся. Ветер восточный 4-7 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +23 градуса, вечером +18 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, небольшие дожди. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +25 градусов, вечером +20 градусов.

В Когалыме переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-9 метров в секунду. Утром на термометре +20 градусов, днем +23 градуса, вечером +17 градусов.

В Нягани переменная облачность, слабый дождь, к ночи – пасмурно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +21 градус, вечером +17 градусов.

В Мегионе переменная облачность, до полудня - дожди, после – без осадков. Ветер восточный 4-8 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +25 градусов, вечером +18 градусов.

В Радужном облачно и без осадков. Ветер восточный 2-8 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +24 градуса, вечером +15 градусов.

В Лангепасе переменная облачность, до полудня - сильные дожди с грозами, после – без осадков. Ветер восточный 4-7 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +25 градусов, вечером +18 градусов.

В Лянторе переменная облачность, возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный 3-9 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +24 градуса, вечером +19 градусов.

В Урае переменная, дожди с грозами. Ветер северо-восточный 4-8 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +23 градуса, вечером +18 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-9 метров в секунду. Сейчас +14 градусов, днем +22 градуса, вечером +17 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, дожди, к ночи гроза. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +26 градусов, вечером +19 градусов.

В Югорске переменная облачность, небольшие дожди. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Сейчас +16 градусов, днем +21 градус, вечером +17 градусов.

В Покачах переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-7 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +23 градуса, вечером +17 градусов.

В Советском переменная облачность, до обеда – дожди, после - без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Сейчас +16 градусов, днем +21 градус, вечером +17 градусов.