Студенты из 17 учебных заведений пройдут летнюю практику в системообразующей энергокомпании

Фото: Сергей Кошкин

Торжественная церемония открытия двенадцатого летнего трудового сезона студенческого отряда «Энергетик» прошла в главном офисе «Россети Тюмень» в Сургуте. В этом году практику на энергообъектах предприятия пройдут 100 учащихся из 17 учреждений высшего и среднего профессионального образования Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Опытные наставники познакомят студентов Тюменского индустриального, Сургутского, Югорского и Нижневартовского государственных университетов, ГАУ Северного Зауралья и других учебных заведений с работой основных производственных служб компании. Для ребят подготовлена программа обучения по профильным направлениям, включая обязательные нормативы по охране труда. Они примут участие в осмотрах и техническом обслуживании действующих подстанций и линий электропередачи. Будущих энергетиков ждут творческие конкурсы и спортивные мероприятия, а лучшая команда по итогам смены отправится на всероссийский слет студотрядов Группы «Россети».

Студенческие отряды являются важным звеном в системе подготовки кадров и привлечения молодых перспективных специалистов в «Россети Тюмень». За время реализации программы летнюю практику на объектах системообразующей сетевой компании прошли свыше 900 студентов профильных направлений, 70 из которых трудоустроены.