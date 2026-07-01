С начала 2026 года в Сургутском районе состоялось более 700 спортивных мероприятий

Фото: ВК Андрей Трубецкой

Всего за полгода в Сургутском районе прошло более 700 спортивных мероприятий, в которых приняли участие несколько тысяч жителей и участников из других регионов России.

- В числе крупнейших событий – «Лыжня России» в Лянторе, Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» в Солнечном, Кубок главы Сургутского района по ММА. Муниципалитет второй раз провел Кубок России по фиджитал-спорту и Кубок главы Сургутского района по Just Dance в Барсово. Полумарафон собрал около тысячи участников из Югры, ЯНАО и Тюменской области, а фидижтал-соревнования – 30 представителей 14 регионов страны. Всего же спорт объединил более десяти тысяч жителей и гостей Сургутского района, - рассказал в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Сегодня Сургутский район является лидером Югры по вовлеченности населения в занятия спортом. Регулярно физической культурой занимаются почти 100 тысяч сургутян или 86% населения. Ежегодно в районной программе спортивных мероприятий представлены десятки мероприятий – они рассчитаны на разную подготовку участников и возраст. Например, «Кросс нации», «Лыжня России», «Слет оленеводов, рыбаков и охотников», «День обласа» в Тром-Агане и другие. Активно развиваются волейбол, футбол, баскетбол, шахматы, зимние виды спорта, настольный теннис, единоборства, при этом в каждого поселении делают упор на что-то свое. Так, поселок Федоровский – это центр полиатлона, город Лянтор – инклюзивного спорта, Белый Яр – цифрового и конноспортивного. В Барсово проходят главные старты по лыжным гонкам. В Солнечном развивают единоборства, в Ульт-Ягуне и Русскинской – этноспорт КМНС, в Нижнесортымском – хоккей. Деревня Лямина служит базой для учебно-тренировочных сборов, Тундрино – для общефизической подготовки. В Угуте проводят гонки на обласах, в Сытомино – эстафетные состязания, в Локосово – лазертаг.

Обеспеченность спортивными объектами составляет 62%, что превышает плановый показатель. Регулярное проведение соревнований и развитие спортивной инфраструктуры способствуют росту числа жителей, ведущих активный образ жизни, – добавил Андрей Трубецкой.

Кроме того, в Сургутском районе цифровые виды спорта развиваются с 2017 года. Так, в октябре 2025 года в Белом Яре открылась первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта. В ее филиалах на базе школ в поселениях реализуется программа дополнительного образования «Функционально-цифровое двоеборье» — сегодня она внедрена в 59 регионах страны. При участии районных специалистов создана также уникальная программа анализа спортивных движений. В развитие цифрового спорта в муниципалитете на сегодня уже вложено более 270 млн рублей.

Наряду с созданием условий для массовых занятий в муниципалитете в рамках государственной программы «Спорт России» развивается и спорт высоких достижений. В этом году в состав сборных Югры вошли 130 спортсменов Сургутского района, а в сборные России – 24 представителя муниципалитета.