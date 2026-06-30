Энергетики выполнили плановый ремонт ключевого оборудования на подстанции в Югре

Фото: Андрея Зубарева

В Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры энергетики завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции, которая обеспечивает электроснабжение 1,2 тысячи жителей и около 20 социально значимых объектов сельского поселения Лыхма. На реализацию технических мероприятий «Россети Тюмень» направили порядка 2,5 млн рублей.

Специалисты системообразующей сетевой компании выполнили ремонт двух силовых трансформаторов общей мощностью 50 МВА, линейного разъединителя и открытого распределительного устройства классом напряжения 110 кВ. Кроме этого, энергетики провели техобслуживание более 30 единиц оборудования питающего центра, в том числе выключателей, трансформаторов тока, конденсаторов связи, систем обогрева и охлаждения. Работы завершились успешными высоковольтными испытаниями.

Добавим, что производственная программа «Россети Тюмень» направлена на подготовку электросетевого комплекса ХМАО-Югры к периоду максимальных нагрузок на энергосистему.