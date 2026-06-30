В Урае ливни с грозами: погода в Югре 30 июня 2026 года

Фото: правительство Югры

Во вторник, 30 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. В отдельных районах пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +25...+30 градусов, в Берёзовском районе +19...+24 градуса.

В Ханты-Мансийске до полудня солнечно, после - переменная облачность, небольшие дожди. Ветер северо-восточный, восточный, северный 3-7 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +28 градусов, вечером +18 градусов.

В Сургуте до полудня – солнечно, после - переменная облачность, дожди. Ветер восточный, юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду. Сейчас +27 градусов, днем +31 градус, вечером +22 градуса.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, южный, юго-западный 1-7 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, дожди. Ветер восточный, южный 2-7 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +31 градусов, вечером +21 градус.

В Когалыме переменная облачность, к ночи возможен дождь. Ветер восточный, юго-восточный, северо-восточный 1-8 метров в секунду. Утром на термометре +27 градусов, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Нягани переменная облачность, без осадков. Ветер северный 4-11 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +24 градуса, вечером +17 градусов.

В Мегионе до полудня солнечно, после - переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду. Сейчас +26 градусов, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-7 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +29 градусов, вечером +21 градус.

В Лангепасе до полудня солнечно, после - переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, южный 1-7 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +31 градус, вечером +21 градус.

В Лянторе до обеда солнечно, после - переменная облачность, дожди. Ветер восточный, юго-восточный, северный 2-6 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +31 градус, вечером +22 градуса.

В Урае переменная облачность, сильные дожди с грозами. Ветер северо-восточный 1-10 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +26 градусов, вечером +19 градусов.

В Белоярском пасмурно, без осадков. Ветер северный 3-10 метров в секунду. Сейчас +17 градусов, днем +20 градусов, вечером +14 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, после обеда - дожди. Ветер восточный, юго-восточный, южный, юго-западный 1-7 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +30 градусов, вечером +20 градусов.

В Югорске переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-12 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +26 градусов, вечером +18 градусов.

В Покачах переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +26 градусов, днем +31 градус, вечером +21 градус.

В Советском переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-11 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +26 градусов, вечером +18 градусов.