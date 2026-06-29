В Сургуте наркосбытчицу приговорили всего к 6 годам тюрьмы

За наркотики сургутянку отправили в колонию на 6 лет Фото: Ольга ЮШКОВА.

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в тяжком преступлении: покушение на незаконный сбыт наркотиков по предварительному сговору в особо крупном размере и в отмывании денег, полученных преступным путем в крупном размере. Преступница получила приговор: всего 6 лет колонии общего режима со штрафом в 150 тысяч рублей. Согласно статистике, за такое же преступление в России мужчина обычно получает от 9 лет колонии и чаще всего строгого режима.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с ноября 2024 года сургутянка вошла в банду, которая занималась реализацией наркотиков через Интернет. В июле 2025 года женщина из тайника забрала мефедрон и привезла его к себе на работу в Сургут, где и была задержана сотрудниками полиции. Наркотики были изъяты. Ранее наркосбытчица легализовала деньги, полученные преступным путем.

Суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 150 тысяч рублей, а также конфисковал в доход государства мобильный телефон и деньги, полученные преступным путем.

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