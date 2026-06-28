«Спасал жизни и погиб на СВО»: судьба врача из Югры, который 13 лет служил людям

Фото: КУ "Центр медицины катастроф".

В Ханты-Мансийском автономном округе погиб сотрудник центра медицины катастроф, который 13 лет проработал в медицинской организации. Новость о гибели Михаила Андреева была опубликована в социальных сетях центра, где его охарактеризовали как профессионального и мужественного человека, ранее работавшего в передвижном медицинском отряде.

- Михаил работал с нами с 2013 года. Для нас он навсегда останется примером мужества, профессионализма и человечности. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким! Вечная память Герою! Помним! Любим! Скорбим, - написали в югорском центре.

На данный момент информация о времени и месте прощания не сообщается.

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