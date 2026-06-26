В Сургуте, Когалыме, Нефтеюганске и Пыть-Яхе дожди с грозами: погода в Югре 26 июня 2026 года

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

В пятницу, 26 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность, по западной половине округа местами пройдет небольшой дождь, по восточной половине кратковременный, местами сильный дождь. В отдельных районах гроза. Непогода затронет Сургутский, Нефтеюганский районы, города Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Пыть-Ях. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +19...+24 градусов, местами +27...+32 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, небольшие дожди. Ветер северо-западный 3-7 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +23 градуса, вечером +15 градусов.

В Сургуте переменная облачность, дожди с грозами. Ветер северо-западный, северо-восточный, северный 1-6 метров в секунду. Сейчас +26 градусов, днем +28 градусов, вечером +21 градус.

В Нижневартовске переменная облачность, дожди. Ветер юго-восточный, восточный 2-6 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, дожди с грозами. Ветер северо-западный, западный 2-7 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Когалыме переменная облачность, дожди. Ветер юго-западный, восточный, юго-восточный, северный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Утром на термометре +24 градуса, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Нягани переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Утром +13 градусов, днем +21 градус, вечером +15 градусов.

В Мегионе переменная облачность, дожди. Ветер юго-восточный, восточный, северный 2-7 метров в секунду. Сейчас +28 градусов, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Радужном переменная облачность, дожди. Ветер юго-восточный, юго-западный, северо-восточный, северо-западный 1-7 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +29 градусов, вечером +21 градус.

В Лангепасе переменная облачность, дожди с грозами. Ветер юго-восточный, восточный, южный, северо-восточный, северный 1-6 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +29 градусов, вечером +20 градусов.

В Лянторе переменная облачность, дожди с грозами. Ветер северо-западный, западный, северный 1-6 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Урае до обеда переменная облачность, после – солнечно и без осадков. Ветер северный, северо-западный 1-7 метров в секунду. Утром +15 градусов, днем +23 градуса, вечером +15 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, северный 2-9 метров в секунду. Сейчас +15 градусов, днем +20 градусов, вечером +16 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, дожди с грозами. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +26 градусов, вечером +19 градусов.

В Югорске солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Сейчас +14 градусов, днем +23 градуса, вечером +15 градусов.

В Покачах переменная облачность, дожди. Ветер юго-восточный, восточный, северный 1-6 метров в секунду. Сейчас +25 градусов, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Советском солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Сейчас +14 градусов, днем +23 градуса, вечером +15 градусов.