Депдорхоз Югры запустил онлайн-опрос по качеству расписания и удобству перевозок

Фото: Стройкомплекс Югры

Департамент дорожного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры запустил голосование по удобству расписания и качеству перевозок общественным транспортом. Обратная связь от югорчан ведомству необходима для того, чтобы сделать поездки между городами и поселками округа удобнее,

Пройти опрос жителям региона предлагают на Платформе обратной связи через портал «Госуслуг». Югорчане до 23 июля текущего года могут оценить работу транспортников по двум ключевым направлениям: Удобство действующего расписания межмуниципальных маршрутов и Общее качество пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

- Оценка пассажиров — это самый достоверный и рабочий инструмент для корректировки графиков движения маршруток и автобусов, обновления автопарка и контроля за добросовестностью перевозчиков на местах, – отметили в ведомстве.

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