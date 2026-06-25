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НовостиОбщество25 июня 2026 8:19

Энергетики выполнили плановый ремонт подстанции для надежного электроснабжения 20 тысяч жителей Нижневартовска

Стоимость технических мероприятий составила 2,3 млн рублей
Нина БАРИНОВА
Фото: Валерия Никандрова

Фото: Валерия Никандрова

Плановый ремонт высоковольтной подстанции завершили энергетики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект задействован в электроснабжении 20 тысяч жителей города Нижневартовска, железнодорожного вокзала и инфраструктуры Горводоканала.

Специалисты «Россети Тюмень» заменили ключевой элемент системы оперативного постоянного тока (СОПТ) – аккумуляторную батарею. СОПТ обеспечивает бесперебойное функционирование устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, предупредительной сигнализации и телемеханики. Современный элемент питания отечественного производства отличается компактностью и улучшенными экологическими характеристиками, кроме того, не требует регулярного обслуживания в процессе эксплуатации.

Стоимость технических мероприятий составила 2,3 млн рублей. Работы на подстанции велись без ограничения подачи энергоресурса потребителям. Плановый ремонт высоковольтного питающего центра повысил надежность электроснабжения жителей и социально значимых объектов города Нижневартовска.

Добавим, что «Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса ХМАО-Югры.