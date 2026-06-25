В ХМАО 25 июня объявлен режим беспилотной опасности

Обо всех подозрительных объектах жителей региона просят сообщать по номеру 112 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, с 11 утра 25 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре объявлен режим беспилотной опасности. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

- Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие. В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета, – добавил он.

Югорчанам при объявлении режима беспилотной опасности следует соблюдать следующие правила:

- Не выходить на улицу – оставаться дома и не подходить к окнам или найти укрытие (капитальное здание, подземный переход, паркинг);

- Не покидать безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности».

Запрещено:

- Трогать или перемещать обломки;

- Снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.

Обо всех подозрительных объектах жителей региона просят сообщать по номеру 112.

Югорчане отмечают, что к ним все еще ни операторы мобильной связи, ни МЧС не выслало предупреждение. Ранее МЧС России по ХМАО-Югре предлагал перейти в мессенджер МАКС, где они открыли канал, в котором экстренно оповещают население о предстоящих экстренных ситуациях.

Добавим, что в Мегионе из-за объявления беспилотной опасности экстренно завершился фестиваль в Мегапарке.