К ночи идет похолодание, а местами до +35 градусов: погода в Югре 25 июня 2026 года

Фото: администрация Нижневартовского района

В четверг, 25 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, по северо-западу дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду. Непогода затронет Берёзовский, Белоярский, Советский и Октябрьский районы, а также Югорск и Нягань. Столбики термометров поднимутся днем по западной половине до +24...+29 градусов, в Берёзовском районе до +18 градусов, по восточной половине адская жара до +30...+35 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный, западный 1-7 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +26 градусов, вечером +18 градусов.

В Сургуте до полудня солнечно, а после - переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2-9 метров в секунду. Сейчас +27 градусов, днем +32 градуса, вечером +23 градуса.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, северо-восточный 1-7 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Нефтеюганске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный, западный 1-8 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +31 градус, вечером +22 градуса.

В Когалыме переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-9 метров в секунду. Утром на термометре +27 градусов, днем +31 градус, вечером +22 градуса.

В Нягани переменная облачность, небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный, западный 3-9 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +25 градусов, вечером +16 градусов.

В Мегионе до полудня солнечно, после - переменная облачность, небольшие дожди. Ветер юго-восточный, восточный 1-7 метров в секунду. Сейчас +24 градуса, днем +31 градус, вечером +23 градуса.

В Радужном переменная облачность, небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, северо-восточный 1-6 метров в секунду. Утром +28 градусов, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Лангепасе до полудня солнечно, после - переменная облачность, слабые дожди. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Утром +27 градусов, днем +32 градуса, вечером +22 градуса.

В Лянторе переменная облачность, небольшие дожди. Ветер юго-восточный, южный, западный 1-8 метров в секунду. Утром +27 градусов, днем +31 градус, вечером +23 градуса.

В Урае переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный, северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +23 градуса, вечером +15 градусов.

В Белоярском переменная облачность, сильные дожди, к ночи гроза. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный, западный 2-11 метров в секунду. Сейчас +23 градуса, днем +25 градусов, вечером +18 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, слабые дожди. Ветер юго-восточный, южный, западный 1-7 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +31 градус, вечером +21 градус.

В Югорске переменная облачность, небольшие дожди. Ветер южный, западный, северо-западный 3-9 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +20 градусов, вечером +13 градусов.

В Покачах до полудня солнечно, после - переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +26 градусов, днем +31 градус, вечером +22 градуса.

В Советском переменная облачность, небольшие дожди. Ветер южный, западный, северо-западный 3-9 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +21 градус, вечером +13 градусов.

Жара создаёт дополнительные риски на дорогах: повышается утомляемость водителей, возрастает вероятность технических неисправностей автомобилей и пожаров.

МЧС Югры напоминает:

- планируй поездки на утро или вечер, чтобы избежать пика дневной жары;

- бери с собой воду и лекарства;

- не оставляй детей и животных в закрытом автомобиле;

- паркуйся в тени и проветривай салон;

- если почувствовал себя плохо — остановись;

- будь внимателен и соблюдай ПДД;

- следи за техническим состоянием автомобиля;

- носи светлую одежду из натуральных тканей.

При грозе:

- не укрываться под деревьями и рядом со слабо закрепленными конструкциями;

- соблюдать осторожность на дорогах, снизить скорость и увеличить дистанцию;

- не оставлять автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов.