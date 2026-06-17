Пьяного водителя из Нижневартовска за массовое ДТП лишили на год прав

Фото: Суды Югры

Водитель из Нижневартовска, который 21 мая ранним утром устроил массовое дорожно-транспортное происшествие, отделался лишением прав всего на один год и три месяца.

По данным «Судов Югры», авария произошла в 06:36 минут на улице Интернациональной, у дома 23. Нетрезвый водитель автомобиля за рулем легковушки «Киа» сперва врезался в автомобиль «Тойота Камри», после чего паровозиком на парковке «собрал» еще три авто: Fengon 1X5, «Мерседес-Бенц CLC» и «Киа Рио». После виновник массового ДТП сбежал с места аварии. В суде мужчина вину признал. Ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 3 месяца.

Кроме того, на водителя Госавтоинспекторы составили еще два протокола: за проезд на запрещающий сигнал светофора, совершенный повторно в течение года и за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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