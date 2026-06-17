В Югре у браконьера отняли рыбу, лодку и сеть

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Житель Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во время нереста отправился на рыбалку. Мужчина уже успел порадоваться улову, пока его не задержали полицейские.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 47 летний житель Нефтеюганска на резиновой лодке и с сетью был задержан у протоки «Большая Юганская» реки Обь, где нерестится рыба. Он успел выловить 216 рыбин, в том числе щуку, плотву, карася, леща, налима, язя и окуня, чем нанес ущерб водным биологическим ресурсам на сумму более 136 000 рублей. Рыба, лодка и сеть были изъяты полицейскими.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста с применением запрещённых орудий».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.