Серьезные сбои: в аэропорту Сургута происходят массовые задержки рейсов

Фото: Скрин с сайта аэропорта Сургута

Сегодня, 15 июня, в аэропорту Сургута происходят массовые задержки авиарейсов. В воздушную гавань не смогли прибыть и отправиться по расписанию сразу несколько разных авиарейсов из России и зарубежья.

Самая большая задержка произошла у авиакомпании «Ютэйр» из Сочи. Рейс ЮТ1512 задерживается уже почти на 15 часов. Борт должен был прибыть еще ранним утром, но теперь прилет перенесли на 17 часов. Еще один борт из Сочи, который ждали в 08:55 перенесли на 00:10 на 16 июня.

Авиарейсы из Москвы аэропорта Шереметьево, который ожидали в 03:00 и вовсе отменили. Борт в турецкой Анталью должен был вылететь из Сургута в 06:55, теперь его отправят только в 19 часов. Самолет в Уфы вместо 08:05 отправят в 11:45. Борт в Краснодар, что отправлялся в 08:40, перенесли вылет на 13:55. Также выбились из графика рейсы из Санкт-Петербурга. Вместо прибытия в Сургут в 04:40, он будет только в 13:15. Борт из Сочи, что ждали в 05:15 теперь ожидают только в 17 часов.

Авиакомпания «Аэрофлот» была вынуждена пойти на крайние меры и отменить рейс SU1510 из Москвы для восстановления графика полетов.

Представители аэропорта призывают пассажиров заранее проверять информацию о времени вылета и прибытия, так как ситуация в расписании остается нестабильной.

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