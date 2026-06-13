Долги толкнули на преступление: в Нефтеюганске раскрыли кражу 450 тысяч рублей

Фото: УМВД России по Югре

В Нефтеюганске раскрыли крупную кражу: полицейские задержали подозреваемого в хищении более 450 тысяч рублей у своего коллеги.

С заявлением в дежурную часть обратился 69-летний житель Свердловской области, который работает в Югре вахтовым методом. Мужчина рассказал, что из его автомобиля пропали деньги.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители вышли на след злоумышленника — им оказался 27-летний коллега потерпевшего, уроженец Челябинской области. Ранее молодой человек уже попадал в поле зрения полиции: его судили за мошенничество.

Как выяснили следователи, мужчины вместе снимали квартиру. Подозреваемый узнал, что сосед хранит деньги в машине, и решил воспользоваться этим. Вечером он взял ключ без ведома владельца, проник в автомобиль и вытащил из барсетки, лежавшей в подлокотнике, более 450 тысяч рублей.

На допросе задержанный не стал отпираться и признался в краже. По его словам, на преступление его толкнули накопившиеся долги. Часть похищенного — 190 тысяч рублей — он уже успел потратить на свои нужды.

Как сообщает УМВД России по Югре, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За это преступление ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. На время следствия мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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