Преступность среди мигрантов в Югре снизилась на 81 %

Фото: администрация Сургутского района

Контроль миграционной политики, проводимый в Югре, дал результат - снижение преступности на 81%. Об этом стало известно на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка за первые пять месяцев 2026 года.

Участие в нем приняли представители власти и правоохранительные органы. Ключевой темой обсуждения стала миграционная политика.

- Миграционная политика - это один из вопросов, требующий слаженной работы всех ведомств. Был применен комплексный подход, который включил ужесточение контроля и совершенствование нормативно-правовой базы. Благодаря этим мерам количество преступлений, совершенных мигрантами, сократилось на 81%, - прокомментировали власти.

Этот показатель стал весомым вкладом в общую статистику безопасности: общее число зарегистрированных преступлений в автономном округе снизилось на 13,5%.

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