В Сургуте представят новую систему подготовки добровольных пожарных

Фото предоставлено КП

Сургутяне-добровольцы из Гуманитарного добровольческого корпуса впервые представят программу подготовки пожарных нового типа. Показательное тактическое занятие пройдет на базе центра «Сибирский легион» при поддержке МЧС. Об этом сообщает официальная группа региона «Югра» в соцсети «ВКонтакте».

Гости узнают, как добровольцев готовят к работе на ландшафтных и лесных пожарах. В программе - тушение сухой травы, работа с мотопомпами, эвакуация условных пострадавших и взаимодействие с профессиональными пожарными.

Также организаторы продемонстрируют экипировку и оборудование, которое используют добровольцы.

Особое внимание уделят практической подготовке. Участники смогут увидеть, как проходят тренировки, а также пообщаться с добровольцами, которые уже завершили обучение и получили необходимые навыки для работы.

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