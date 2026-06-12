Фото предоставлено КП

В день открытия фестиваля «Самотлорские ночи» нижневартовцы смогут добраться до дома на автобусах - они будут ездить до поздней ночи. Об этом сообщили в городской администрации.

«В день проведения фестиваля "Самотлорские ночи мероприятия будут длиться до позднего вечера. В связи с этим будут продлена работа отдельных автобусов», - говорится в сообщении.

- маршрут №3 (рейсы ориентированы на подвоз пассажиров в район старой части города) - отправление рейсов от конечной остановки «ПАТП №2» в 23:00, 23:45, 00:30 (ориентировочное время прохождения через остановочный пункт «Хоккейный корт» в 23:05, 23:50, 00:35);

- маршрут №10 (рейсы ориентированы на подвоз пассажиров в новые микрорайоны) - отправление рейсов от конечной остановки «ПАТП №2» в 23:00, 23:45, 00:30 (ориентировочное время прохождения через остановочный пункт «Хоккейный корт» в 23:05, 23:50, 00:35);

- маршрут №16 (рейсы ориентированы на подвоз пассажиров в сторону района МЖК) - отправление рейсов от конечной остановки «ПАТП №2» в 23:00, 23:45, 00:30 (ориентировочное время прохождения через остановочный пункт «Хоккейный корт» в 23:05, 23:50, 00:35).

Обращаем внимание, что в остальные дни проведения фестиваля, 13 и 14 июня, автобусы будут ездить по обычному расписанию.

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