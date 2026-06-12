Сургут получил новую доску почета. Она цифровая и современная

Фото: администрация Сургута

Сургут получил новую доску почета. И не какую-нибудь, а электронную, сообщили в городской администрации.

Доска почета - это символ общественного признания тех, кто вносит весомый вклад в развитие города. Она появилась в 2008 году, а с 2009-го на нее ежегодно заносят имена выдающихся сургутян и организаций.

- В преддверии Дня России и Дня города Сургут получил обновленную доску почета - теперь она электронная. Достижения горожан отображаются на двух светодиодных экранах, а QR-код ведет на одноименный раздел портала администрации города, - прокомментировали в мэрии.

Времена меняются, город становится современнее, но неизменным остается одно: за каждым достижением стоят люди, их труд, энергия и преданность родному городу.

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