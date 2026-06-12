Фото: группа «Югра» в соцсети «ВКонтакте»

Накануне Дня России в Югре усилили контроль за использованием дронов. Об этом сообщает официальная группа региона «Югра» в соцсети «ВКонтакте».

«Напоминаем, что на территории автономного округа действует запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов во время массовых мероприятий. Исключение - дроны, используемые по согласованию с правоохранительными органами и органами государственной власти», - говорится в сообщении.

Нарушителям грозит штраф: от 20 до 50 тысяч - для граждан, от 100 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 250 до 300 тысяч - для юридических лиц.

Жителей просят отнестись с пониманием к ограничениям и воздержаться от использования частных дронов.

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