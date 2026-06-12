«Этот праздник объединяет всех, кто любит свою страну»: Руслан Кухарук поздравил земляков с Днем России

Фото: Руслан Кухарук

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил земляков с Днем России. В своей речи он отметил, что этот праздник объединяет миллионы людей разных поколений, профессий и судеб. Всех, кто любит свою страну, бережет ее историю, гордится достижениями и верит в будущее.

- Сегодня гимн Российской Федерации звучит голосами югорчан. В масштабном видеопроекте объединились творческие коллективы и вокалисты округа. Строки, знакомые каждому со школьной скамьи, звучат над бескрайней тайгой, сибирскими реками и современными городами, напоминая о том, что именно труд, талант и преданность своему делу жителей разных уголков страны делают Россию сильнее, - произнес Руслан Кухарук.

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