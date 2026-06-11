В Югре 12 июня 2026 года будет тепло, но разразится гроза

Погода в Югре на 12 июня Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 12 июня, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ночью в отдельных районах ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, местами до +22. Днем столбики термометров покажут +25...+30 градусов, в отдельных районах +15...+20.

Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

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