В Когалыме 12 июня перекроют для движения несколько улиц

Фото: администрация Когалыма

Администрация Когалыма предупреждает автовладельцев о перекрытии участков улиц в День празднования России, 12 июня. Водителей просят отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут.

Движение транспортных средств с организацией пешеходной зоны будут организованы на следующих участках автомобильных дорог: от пересечения улиц Мира и Молодёжная до пересечения улиц Мира и Степана Повха в период с 15:30 до 21:00.

Также ограничено движение на участке сквозного движения через парковочное место, прилегающее к дому, расположенному по адресу: улица Сибирская, 13, от улицы Сибирской, 13 до проспекта Шмидта, до кольцевой развязки по улице Дружбы народов до кольцевой развязки по улице Дружбы народов и улица Береговой до кольцевой развязки по улице Береговой и улице Комсомольской в период с 14:30 до 16:30.

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