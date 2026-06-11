Около половины молодых семей из Югры не могут купить жилье

Семьи считают неподъемными ставки по ипотеке Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Около 50% молодых семей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре жалуются на недоступность жилья. Это стало известно из открытых источников голосования на портале «Открытый регион Югра». В нем приняли участие уже почти 2500 человек чаще всего это жители Нижневартовска и Советского района. Почти все опрошенные – женщины, которые трудятся в сфере образования и медицине. Почти 20% из респондентов заявляют, что им денег хватает на продукты и одежду, но покупка холодильника, телевизора, мебели - уже проблема. Опрос проводится до 14 июня.

Югорчане рассказывают, какая поддержка им нужна и что мешает получить помощь от государства. Оказалось, что почти половина опрошенных – 47%, нуждаются в льготной ипотеке. Они не могут себе сегодня позволить неподъемные платежи по критически высокой ставке.

Еще 31% считает, что при расширении льгот по ипотеке, в первые 10 лет семья. получившая данную меру поддержки, сможет встать на ноги даже с ипотекой.

Среди мер поддержки больше всего семьи ценят льготную ипотеку (27,44%), выплаты на детей (24,07%) и материнский капитал (23,59%). Но есть и проблемы: многие жалуются на кучу документов (57,19%), возрастные ограничения (46,79%) и маленькие выплаты (40,37%).

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