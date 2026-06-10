В Советском районе Югры при пожаре в частном доме погибла женщина

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Непотушенная сигарета стала причиной пожара в частном доме по улице Южная в поселке городского типа Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 10 июня в 03:49. Очевидцы сообщали, что из окон старенького бревенчатого дома идёт дым. Первые пожарные расчёты по прибытии зафиксировали сильный дым. Владелец дома заявил, что внутри остался человек.

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

- Незамедлительно было сформировано звено газодымозащитной службы, которое приступило к поиску пострадавшего и ликвидации возгорания. Очаг пожара оперативно обнаружен в одной из комнат, там же найдено тело женщины без признаков жизни. Предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении. Обстоятельства происшествия предстоит выяснить дознавателям МЧС России, – сообщили в ведомстве.

В 04:15 Пожар был локализован, в 04:15, еще через 6 минут его потушили полностью. Общая площадь горения составила 35 квадратных метров. В тушении участвовали 11 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС России.

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