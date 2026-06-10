Отбой режиму ракетной опасности объявлен на территории Югры

Фото: администрация Нижневартовска

Объявленному утром 10 июня режиму ракетной опасности только что дали отбой.

- Отбой ракетной опасности на территории Югры Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112, – написал в соцсетях губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.

Ранее глава региона сообщал, что ответственные службы и ведомства были приведены в режим повышенной готовности и принимали все необходимые меры по обеспечению безопасности. Он просил югорчан сохранять спокойствие. В целях безопасности возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.

Действия при введении режима «Ракетная опасность»:

- Не выходить на улицу – оставаться дома или найти укрытие (капитальное здание, подземный переход, паркинг).

- Не покидать безопасное место до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Запрещено:

- Трогать или перемещать обломки;

- Снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.

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