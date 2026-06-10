В ХМАО 10 июня объявлен режим ракетной опасности

Сообщения приходят югорчанам почти через час после объявления тревоги

Сегодня, 10 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре вновь объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщает сайт правительства региона.

- Внимание! Объявлена ракетная опасность на территории ХМАО-Югры, – говорится в сообщении.

Сообщения на телефон о предупреждении стали поступать на мобильные номера югорчан спустя сорок минут и то не всем.

- А смс только на один телефон пришло - у мужа в 8.57 (больше никому) за это время уже может произойти всё что угодно. Вовремя оповещают - работы проводили Впрочем, все как обычно - службы работают..., – пишет югорчанка в соцсетях.

Ранее в правительстве Югры рассказывали о порядке действий при получении уведомления о сигнале ракетной опасности.

- Чтобы мгновенно получать сообщения об угрозах ракетной опасности, опасности атаки БПЛА и других чрезвычайных ситуациях, подпишитесь на официальный канал «РСЧС Ханты-Мансийский автономный округ – Югра». Канал в мессенджере MAX создан Правительством округа для оперативного информирования жителей и гостей региона. Особое преимущество ресурса – возможность стабильной работы даже при замедлении или ограничении мобильного интернета, что позволяет оставаться на связи в любых условиях. Также рекомендуется установить мобильное приложение «МЧС России». Уведомления настроены для каждого региона и определяются геолокацией, – настойчиво предлагают власти.

При введении режима «Ракетная опасность» рекомендуется:

- Не выходить на улицу – оставаться дома или найти укрытие (капитальное здание, подземный переход, паркинг).

- Не покидать безопасное место до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Запрещено:

– трогать или перемещать обломки;

– снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.

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