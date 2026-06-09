Мошенники развели пенсионера из Ханты-Мансийска на 4,6 млн рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

В мае пенсионеру из Ханты-Мансийска позвонил неизвестный с предложениями защитить его деньги, находящиеся на банковском счете от кражи по самой распространенной схеме на «безопасный счет». В итоге дедуля повелся и перевел аферистам более 4,6 млн рублей. После того, как он остался без денег, то понял, что стал жертвой мошенников, и отправился писать заявление в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

Прокуратура ХМАО-Югры призывает югорчан быть бдительными в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества

- Чтобы не стать жертвами кибермошенников перед осуществлением финансовых операций уточняйте в банках и правоохранительных органах информацию о сообщаемых вам счетах для перевода денежных средств, – добавили в прокуратуре Югры.

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