Космонавт Сергей Рыжиков покажет свои фото Земли в Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске

Фото: правительство Югры

Встреча с Героем России космонавтом-испытателем Сергеем Рыжиковым состоится 9 июня в Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске. Он совершил три полета на Международную космическую станцию и три выхода в открытый космос. Сергей Рыжиков провел на орбите более 603 суток. Встреча организована флагманским проектом НЦ «Россия» «Космическая одиссея» и XXX Международным экологическим телефестивалем «Спасти и сохранить».

Югорчанам космонавт покажет фотографии Земли, которые он сделал с высоты 400 км. Благодаря фото, югорчане увидят, как со временем меняются леса, реки и города. Кроме того, Сергей Рыжиков расскажет, как космонавты видят экологические проблемы, и поделится опытом безотходных технологий на станции, которые могут помочь сохранить планету.