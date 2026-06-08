Ливни, грозы и жара до +32 градусов: погода на 9, 10 и 11 июня 2026 года в Югре

Фото: администрация Нижневартовского района

Настоящая летняя погода установилась в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Столбики термометров уже сегодня местами поднимаются до +30 градусов. Согласно прогнозу синоптиков Ханты-Мансийского ЦГМС, в ближайшие три дня в регионе станет еще жарче, а вместе с тем продолжат идти ливни и грозы.

Во вторник, 9 июня, в регионе сохранится переменная облачность. В отдельных районах пройдет кратковременный дождь, гроза. Ночью местами опустится туман. Ветер дует северо-западный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +12...+17 градусов, по северо-западу +4...+9 градусов. Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов, по северо-западу +15...+20 градусов.

В среду, 10 июня, в Югре вновь переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Днем ветер сменится на юго-восточный 7-12 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Температура ночью составит +13...+18 градусов, в Берёзовском районе +5...+10 градусов. Днем потеплеет до +26...+31 градусов, в Берёзовском районе +16...+21 градусов.

В четверг, 11 июня, погода не изменится. В отдельных районах снова пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура ночью опустится до +14...+19 градусов. Днем поднимется жара до +27...+32 градусов, местами по западной половине до +17 градусов.

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