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НовостиНедвижимость8 июня 2026 10:09

От фотозоны до спортплощадки: в Сургуте преображают «Аллея Газовиков»

«Аллею Газовиков» преображают в Сургуте
Нина БАРИНОВА
Фото: администрация Сургута

Фото: администрация Сургута

Пространство на площади Свободы в Сургуте благоустроили еще 10 лет назад. Тогда средства на обновление выделила компания «Газпром переработка». В 2026 году организация отмечает юбилей, поэтому решила преобразить аллею.

Как рассказали в Стройкомплексе Югры, работы предстоят масштабные. На территории появятся спортивная площадка, качели, новый арт-объект, а также парковка, фотозона и информационные стенды.

Кстати, в Сургуте благоустраивают парк «За Саймой». Специалисты здесь обновят дорожно-тропиночную сеть и улучшат инфраструктуру в районе «Ботанического сада». Благоустройство затронет участок площадью 7 тысяч квадратных метров. Средства на обновление выделились благодаря экономии бюджета. Завершить благоустройство планируют до конца лета.