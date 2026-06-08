От фотозоны до спортплощадки: в Сургуте преображают «Аллея Газовиков»

Фото: администрация Сургута

Пространство на площади Свободы в Сургуте благоустроили еще 10 лет назад. Тогда средства на обновление выделила компания «Газпром переработка». В 2026 году организация отмечает юбилей, поэтому решила преобразить аллею.

Как рассказали в Стройкомплексе Югры, работы предстоят масштабные. На территории появятся спортивная площадка, качели, новый арт-объект, а также парковка, фотозона и информационные стенды.

Кстати, в Сургуте благоустраивают парк «За Саймой». Специалисты здесь обновят дорожно-тропиночную сеть и улучшат инфраструктуру в районе «Ботанического сада». Благоустройство затронет участок площадью 7 тысяч квадратных метров. Средства на обновление выделились благодаря экономии бюджета. Завершить благоустройство планируют до конца лета.