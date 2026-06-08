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НовостиОбщество8 июня 2026 8:58

Сургутянин за пьяную езду лишен прав на 5,6 лет и получил 2,5 года принудительных работ

5,6 лет и получил 2,5 года принудительных работ получил сургутянин за пьяную езду
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Сургутский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя города Сургута. Мужчина вновь сел пьяный за руль, но был задержан автоинспекторами.

По данным «Судов Югры», подсудимый на суде признал свою вину. Ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, при отбывании наказания из заработной платы любителя пьяной езды будут удерживать в доход государства в размере 10 процентов ежемесячно. Суд также лишил его права управлять транспортными средствами на срок 5 лет 6 месяцев.

Отметим, что принудительные работы предполагают содержание осужденного в специализированном учреждении уголовно-исполнительной системы с обязательным привлечением к труду на объектах, определяемых администрацией этого учреждения.