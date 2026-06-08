Югра заняла вторую строчку рейтинга по уровню благосостояния семей

Самые богатые оказались семьи с Ямала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По итогам 2025 года Ханты-Мансийский автономный округ – Югра занял вторую строчку в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Об этом сообщают данные Росстата.

Рейтинг оценивает потенциально возможный остаток средств семьи с двумя детьми с медианной зарплатой после вычета региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи и корректировки на величину потребительской корзины.

Эксперты подсчитали, что у полной семьи с двумя детьми из Югры после оплаты коммуналки, платежей и продуктов на руках остается еще 102,6 тысяч рублей. Многие, из югорчан, конечно. сильно удивятся данным официального ведомства.

Самые богатые оказались семьи с Ямала. Регион занял первую строчку рейтинга. Там в семьях на руках остается аж 141,4 тысяча рублей. Третье место у Магаданская области, где у семьи после расходов остается 94,9 тысячи рублей.

Добавим, что в четырех регионах России остаток оказался отрицательным – семьи с двумя детьми и работающими родителями для выживания вынуждены искать дополнительные доходы.

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