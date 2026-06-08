Житель Сургутского района оштрафован за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Сургутском районе 23-летний житель поселка Белый Яр опубликовал в соцсетях картинку. Он оштрафован судом за публичную демонстрацию экстремистской символики.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, парень разместил на своей странице в соцсети символику организации, деятельность которой запрещена на территории России. В отношении сургутянина был составлен протокол. Незаконный контент уже удален.

Полиция предупреждает, что за повторное распространение материалов, направленных на возбуждение ненависти или вражды по признакам пола, расы, национальности уже влечёт уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.

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