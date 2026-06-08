В Сургуте за недели бензин подорожал еще на 5 рублей

Скрин с АНГИ

Розничные цены на бензин и дизельное топливо продолжает идти в рост. Так, за минувшую неделю рост составил от 50 копеек до 4,8 рублей. Отметим, что и прошлая неделя показала существенный рост ценю

Согласно данным мониторинга Агентства нефтегазовой информации, в Сургуте на АЗС «Эталон» бензин АИ-92 поднялся в цене сразу на 4,80 рубля. За литр здесь просят теперь 73,10 рубля. АИ-95 стал дороже на 2,50 рубля. Литр стоит 78,80 рублей. Зато на 10 копеек подешевело дизельное топливо - до 83,60 рублей за литр.

В Нижневартовске на АЗС «Gp» АИ 92 поднялся на 1,00 рубль. Литр отпускают за 60,50 рублей. Бензина марки АИ 95 и дизтопливо – показали рост на 60 копеек. Они стоят 64,60 рубля и 78,60 рублей за литр соответственно. Оператор «Сибирьнефтегаз» повысил цену на бензины марок АИ 95 и АИ 92 на 1,50 рубля - до 67,70 рублей и 63,70 рублей соответственно. ДТ подорожало на 1,00 рубль - до 80,30 рублей за литр.

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