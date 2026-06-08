Житель Нефтеюганска купил три пистолета с патронами и переделал их в боевые. Его задержали

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске осудят 36-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном обороте оружия. Еще в 2025 году мужчина через Интернет купил у неизвестного три охолощённых пистолета в разобранном виде и патроны за 120 тысяч рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, товар был получен несколькими посылками через транспортную компанию. После получения посылок нефтеюганец собрал пистолеты и переделал и охолощённые патроны в боевые. Во время ходе обыска в квартире югорчанина оперативники изъяли два пистолета Макарова модели Р 411, переделанных в огнестрельное оружие, сигнальный стартовый пистолет модели «Ansar ТТ33», 37 пуль и гильз, 10 патронов и оборудование для изготовления патронов. При этом разрешение на владение оружия мужчина не имел.

Кроме того, в период следствия нефтеюганец, не имея водительского удостоверения, попался госавтоинспекторам за рулем пьяным и отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения Госавтоинспекции. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за это же нарушение. Тогда суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей с лишением прав на полтора года. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.