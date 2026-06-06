Из зимы в лето: сургутянам открыли прямой путь к морю

Из Сургута запускают прямые рейсы на южные курорты. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Сургутский аэропорт объявил о расширении маршрутной сети и запуске новых прямых рейсов на популярные летние направления. Жители Югры смогут напрямую добраться до черноморских курортов и других городов юга России.

С 6 июня по субботам авиакомпания «ЮТэйр» будет выполнять прямой рейс в утреннее время до Геленджика. Время в пути составит чуть более 5 часов, а стоимость билетов начинается от 26 тысяч рублей. Программа полётов продлится до 26 сентября.

В Краснодар и Сочи с 7 июня лайнеры будут отправляться ежедневно. В Сочи рейсы предлагают сразу три авиакомпании.

В Минеральные Воды из Югры добраться до курорта можно будет по средам и воскресеньям, а в Волгоград после 8 июня откроются рейсы по понедельникам и четвергам.

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