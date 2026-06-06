Ночь под шум дождя: спасатели предупредили о непогоде в Югре

Спасатели МЧС предупредили о сильных ливнях и грозах на западе Югры. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 6 на 7 июня в семи муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа ожидаются неблагоприятные погодные условия. Окружное управление МЧС России разослало предупреждение, в котором говорится о сильном дожде и грозе по западной половине Югры.

Под удар стихии попадут Березовский, Октябрьский, Кондинский и Советский районы, а также города Нягань, Югорск и Урай. По данным спасателей, помимо осадков, в этих районах ожидается порывистый ветер со скоростью от 8 до 13 метров в секунду.

Жителям указанных территорий рекомендуется соблюдать меры предосторожности и при необходимости обращаться за помощью по единому номеру экстренных служб — 112.

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