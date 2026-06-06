Возвращение из плена: двое бойцов СВО вернулись в Россию благодаря семьям из Югры. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 5 июня 2026 года, в ходе обмена пленными из украинского плена были освобождены два участника специальной военной операции, которых разыскивали по просьбе членов их семей из Югры. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Натальи Стребковой.

Один из освобожденных — сургутянин 1991 года рождения, который ушел на СВО, заключив контракт и год находился в плену. Второй контрактник, хотя и не является жителем Югры, также был освобожден благодаря ходатайству родственников из ХМАО перед Министерством обороны.

«Два человека, которые у нас находились в поиске, возвращены из плена. Из того списка, которых мы искали», — уточнили в аппарате омбудсмена.

В результате этого обмена, проведенного при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, Россия вернула 185 своих военнослужащих, а Украине были переданы 185 военнопленных. Освобожденные бойцы находятся в Белоруссии, где проходят необходимую психологическую и медицинскую помощь, после чего будут отправлены на дальнейшее лечение и реабилитацию в медицинские учреждения Минобороны РФ.

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