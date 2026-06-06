Миллион под пытками: троих сургутян отправили за решетку за истязание тюменца

Суд в Сургуте отправил в СИЗО вымогателей, избивавших жертву за отказ отдать миллион. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Сургутский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу троих мошенников, обвиняемых в вымогательстве одного миллиона рублей у жителя Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа.

По версии следствия, с 25 мая по 2 июня преступники требовали от потерпевшего передать им деньги, угрожая насилием. После категорического отказа мужчины они на протяжении двух недель систематически избивали его.

«Получив отказ потерпевшего, обвиняемые на протяжении двух недель систематически применяли к нему физическое насилие», — цитирует материалы дела пресс-служба суда.

Уголовное дело было заведено по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере, совершённое группой лиц). На скамье подсудимых оказались трое: один мужчина 1988 года рождения и двое — 2000 года рождения.

Суд счёл, что обвиняемые могут оказать давление на потерпевшего и свидетелей, уничтожить доказательства либо продолжить преступную деятельность, поэтому отправили их в СИЗО. Постановления пока не вступили в законную силу.

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