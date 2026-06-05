Изменилось расписание автобуса Лангепас – Покачи

Фото: администрация Покачей

Жителей городов Лангепас и Покачи предупреждают об изменении в расписании движения межмуниципального маршрута номер 161 «Лангепас – Покачи». Это связано с корректировкой маршрута со стороны перевозчика.

По данным администрации города Покачей, маршрут ежедневный, стоимость проезда составляет 300 рублей.

Дневной рейс отправляется в 13:00 из Лангепаса с остановки «Больничный комплекс» по улице Парковая. Прибытие в Покачи на стоянку у здания МФЦ в 14:30. Вечерний рейс отправляется из Покачей в 18:00 от стоянки МФЦ. В Лангепас прибудет в 19 часов.

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