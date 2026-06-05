Соцфонд не хотел назначать югорчанке досрочную пенсию из-за родов за границей

Югорчанка имеет необходимый страховой стаж и стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жительница городского поселка Пойковский Нефтеюганского района много лет назад переехала в Югру из Ближнего зарубежья. Недавно женщина решила выйти досрочно на пенсию, но Соцфонд ей отказал по причине того. что ее ребенок был рожден за рубежом.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, согласно действующего законодательства право женщины на назначение пенсии не ставится в зависимость от того, на территории какого государства рождён и воспитан ее ребёнок. Югорчанка имеет необходимый страховой стаж и стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также величину индивидуального пенсионного коэффицента.

Прокурор обратился в суд с иском о признании решения соцфонда незаконным. Его обязали назначить женщине досрочную страховую пенсию по старости. Иск удовлетворен, женщина отправилась на пенсию.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.