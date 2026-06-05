В Нефтеюганске осудят наркодилера из Иркутска

Иркутянину грозит до 20 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нефтеюганская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Иркутска. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в марте 2026 года иркутянин получил почти 3 кило синтетического наркотика, который он должен был расфасовать на дозы и сбыть его в Югре. Мужчину задержали сотрудники Госавтоинспекции. В его авто было обнаружено и изъято более 2,9 кг наркотиков. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Иркутянин находится под арестом. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.