В Югре 7 июня откроется фестиваль «Спасти и Сохранить»

Фото: Природнадзор Югры

Большой праздник состоится 7 июня парке имени Бориса Лосева в Ханты-Мансийске. В полдень здесь откроется экофестиваль «Спасти и Сохранить». Организаторы обещают гостям настоящий семейный праздник, где каждый найдет занятие по душе, участвуя в многочисленных экологических активностях.

В программе мастер-классы, викторины от Природнадзора Югры, Школы Креативных Индустрий Ханты-Мансийска и Центра ремёсел Югры, экодженга «Югры-Экологии», медиалаборатория «Движения Первых», семейные эстафеты и нейроигры центра «Добрая сова», интересные площадки Молодёжного центра Югры и Обь-Иртышского филиала «Главрыбвода», общение с единомышленниками, а также встреча с добрыми друзьями: Оленем Чугасом и Бобром Лангалом.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.