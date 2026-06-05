Начало затапливать дачи: уровень воды в реке Обь районе Нижневартовска достиг 907 см

Фото: Типичный краб Нижневартовска

Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска пересек черту, при которой началось затопление территорий. Так, на 5 июня он достиг 907 см, а затопление начинается от 900 см. Вода поднялась за сутки еще на 4 см.

Накануне жители Палиевских дач сообщили о затоплении дороги рядом с СОНТ «Ремонтник 87». При этом отметка тогда была всего 903 см. Жителей РЭБ флота тоже предупреждают о подтоплениях.

При этом эксперты отмечают, что за последние 7 лет уровень воды в реке Обь самый низкий. Существенных подтоплений не ожидается, при этом все службы находятся в режиме повышенной готовности.

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