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НовостиПроисшествия5 июня 2026 9:05

Застолье закончилось смертью: житель Нефтеюганска во время попойки ударил ножом в голову подругу

Нефтеюганец убил подругу, но судить его будут по другой статье
Нина БАРИНОВА
Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

В конце марта житель Нефтеюганска 1975 года рождения устроили попойку. Во время застолья между ними произошла ссора. Не найдя аргументов, мужчина схватил нож и ударил им подругу. Последняя испустила дух на месте происшествия. При этом следователи завели уголовное дело не по статье «Убийство», а за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

В настоящее время агрессивный злоумышленник находится под стражей. По уголовному делу собраны достаточные доказательства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит реальный срок до 15 лет.

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