В Сургуте из-за Сабантуя 7 июня перекроют улицы

Фото: администрация Сургута

III Международный Иртышский Сабантуй пройдет в Сургуте в воскресенье, 7 июня. Праздничные площадки на Центральной городской площади заработают уже с 11:00, а торжественное открытие запланировано в полдень.

Для гостей праздника организаторы подготовили концерт с участием коллективов из Татарстана, Башкортостана и Югры. Будут открыты татарские и башкирские подворья с национальной едой и сувенирами. Пройдут традиционные состязания — перетягивание каната, бег с коромыслами, бой мешками на бревне. Главным спортивным событием станут Всероссийские соревнования по борьбе корэш. Абсолютный батыр Сабантуя получит квадроцикл.

По этой причине в Сургуте 7 июня с 9:00 до 21:00 будут перекрыты улица Университетская, проспект Ленина и проезд к площади перед СурГУ. Маршруты автобусов №10, 26, 37, 61, 112 и 115 изменятся. Подробные схемы объезда можно проследить на сайте администрации Сургута.